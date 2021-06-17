Mehmet Kızılay kimdir? Mehmet Kızılay'a ne oldu, nerede? Mehmet Kızılay bulundu mu?

Mehmet Kızılay bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İstanbul'da kaybolan Mehmet Kızılay bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mehmet Kızılay konusu ele alınıyor. Mehmet Kızılay'a ne oldu, bulundu mu? Mehmet Kızılay nerede? Mehmet Kızılay kimdir?

Mehmet Kızılay olayı nedir? Mehmet Kızılay'a ne oldu, bulundu mu? Mehmet Kızılay nerede? Mehmet Kızılay kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MEHMET KIZILAY KİMDİR?

38 yaşında, 2 çocuk babası olan Mehmet Kızılay 4 Kasım 2020 yılında Osmaniye'den kayboldu.

MEHMET KIZILAY'A NE OLDU?

Kaybolmadan önce evli ve 3 çocuk annesi olan bir kadınla görüştüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine eşi evi terk etti.Olayın ardından 2 çocuk babası adam kayıplara karıştı. Oto tamircisi olan Mehmet Kızılay'ın başına bir iş gelmesinden korkan ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.