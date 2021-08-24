Mehmet İhsan Arslan kimdir? Mehmet İhsan Arslan kaç yaşında, aslen nerelidir?

İş Adamı ve Sanayici olan Mehmet İhsan Arslan, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi 22. Dönem Milletvekilidir. M. İhsan Arslan son zamanlarda vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Mehmet İhsan Arslan kimdir? Mehmet İhsan Arslan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Mehmet İhsan Arslan son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Mehmet İhsan Arslan ile ilgili en çok "Mehmet İhsan Arslan kimdir? Mehmet İhsan Arslan kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. İşte detaylar...

MEHMET İHSAN ARSLAN KİMDİR?

M. İhsan Arslan, 1 Ocak 1948'de Sason'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Ayşete'dir.

İş Adamı, Sanayici ve Gazeteci; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kamu'da memurluk ve öğretmenlik yaptı. İhracat-ithalat ağırlıklı olmak üzere ticari faaliyetlerde bulundu. Yabancı sermayeli şirketler kurarak Diyarbakır'da boru, kablo ve mermer fabrikaları kurdu. Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı yazarak aktif gazetecilik yaptı. Mazlum-Der'in iki dönem Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Sağlık, Eğitim ve Dayanışma Vakfı (SEDAV) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir.

22. Dönem Diyarbakır Milletvekili. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İyi düzeyde Arapça ve Farsça bilen Arslan, evli ve 5 çocuk babasıdır