Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri
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Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri

Son günlerde magazin dünyasında adı sıkça duyulan Mehmet Germiyanlıgil'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Mehmet Germiyanlıgil kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve hakkındaki bilgiler nelerdir haberimizden paylaşalım.

Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri
28.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:44

Mehmet Germiyanlıgil, Şeyma Subaşı ile görüntülenmesinin ardından gündeme geldi. Merak konusu olan Mehmet Germiyanlıgil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir?

MEHMET GERMİYANLIGİL KİMDİR?

Mehmet Germiyanlıgil, İngiltere'deki Bentley Üniversitesi'nden 1992 senesinde mezun olmuştur. 2006 yılında kurduğu internet sitesi ile gündemde yer almıştır.

2006 yılında eşi Elif Germiyanlıgil ile boşanan Mehmet Germiyanlıgil, bir dönem Derin Mermerci ile adı anılmıştı. Tunuslu model Ben Khalifa ile de aşk yaşamıştı.

Bu günlerde ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.

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