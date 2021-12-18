Mehmet Genç anısına Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumu düzenlendi

Güngören Belediyesi'nin ev sahipliğinde yakın zamanda hayatını kaybeden tarihçi Mehmet Genç anısına Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumu gerçekleştirildi.

Güngören Gençosman Kültür Merkezi'nde düzenlen etkinliğe Güngören Belediye Başkanı ve çok sayıda akademisyen katıldı. İktisat tarihinin gelişimi, ehemmiyeti ve bu sahada yapılan çalışmaların bilimsel bir ortamda tartışılması, aynı zamanda iktisat tarihine yönelik ilginin artırılması amacıyla Güngören Belediyesi ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen 'Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumu' düzenlendi. Osmanlı iktisat tarihine ait bildiriler sempozyum sonrasında kitap halinde yayımlanacak.

'İLÇEMİZDE YAŞAN ÇOCUKLARIN İLİMLE MEŞGUL OLMALARINI SAĞLAYACAĞIZ'

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, 'Bugün düzenlediğimiz açılışla beraber üç gün boyunca Osmanlı İktisat Tarihi ile ilgili çok önemli sunumlar yapacağız. Bu organizasyon benim için daha da anlamlı. Güngören İstanbul'un en küçük ilçesidir. Bu tür sempozyumları daha da artıracağız. İlçemizde yaşan çocukların ilimle meşgul olmalarını sağlayacağız' dedi.

'BİR HOCAYI EN İYİ BİLİMSEL KONFERANSLARLA ANARSINIZ'

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, 'Türkiye'de en özgün yayınlar İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı üzerinden çıkar. İktisat Tarihi aşanında ülke olarak çok değerli insanlar yetiştirdik. Mehmet Genç hoca 1982'den 2006'ya kadar yaklaşık 20 yıllık bir dönemde Marmara Üniversitesi'nde hizmet etti. Hoca birçok öğrenci yetiştirdi. Mehmet Genç hoca ilim ve bilim yapma geleneğini oluşturan önemli şahsiyetlerden biridir. Bir hocayı en iyi bilimsel konferanslarla anarsınız. Güngören Belediyesine teşekkürler ediyorum' diye konuştu.