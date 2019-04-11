Mehmet Ergün Turan: "Fatih'e Hizmet Etmeyi Bir Şeref Olarak Görüyorum"

Yüzde 53 oy oranıyla Fatih Belediye Başkanı olan Mehmet Ergün Turan başkanlığında ilk meclis toplantısı yapıldı. Gündem maddeleri öncesinde konuşan yeni başkan Mehmet Ergün Turan, "Fatih'e hizmet etmeyi şeref görüyorum" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Fatih Belediyesinin ilk meclis toplantısı yapıldı. Cumhur İttifakı adayı olarak yüzde 53 oy oranıyla görevi devralan Mehmet Ergün Turan başkanlığında toplanan meclis 10 maddeyi oyladı.

Gündem maddeleri öncesi kısa bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, seçim sürecinde yaptığı çalışmaları ve başkanlık görevinde nasıl bir yönetim izleyeceği hakkında konuştu. Yönetim süreci boyunca siyasi kimliklerini bir kenara bırakacaklarını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"15 yıl mecliste görev yaptım. Yerel meclisler çok kültürlü ve demokrasinin ilk merkezleridir. Birçok şey burada başlar. Cumhur ittifakı AK Parti temsilci arkadaşlarım, MHP ve Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızla bugünden itibaren yönetim kademesinde siyasi kimliğimizle değil, hizmet kimliğimizle oturacağız. Halkın bizden büyük beklentileri var. Beklentilerini karşılayacağız ve çok çalışıp gayret edeceğiz. Seçim esnasında insanlara verdiğim en samimi net söz de şu sözü verdim. Çok çalışacağız. Bugüne kadar birikintilerimiz varsa bunları inşallah halkımızın hizmetine sunacağız. Fatih'e hizmet etmeyi bir şeref olarak görüyorum. Milletimize hizmet etmeyi büyük bir şeref ve lütuf olarak biliyorum. Burada Belediye Başkanlığı makamına oturmaktan dolayı değil ama hizmet etme şerefi eşliği içinde mutluluk duyuyorum. Bizden beklentisi olan milletimizin taleplerini karşılamakta inşallah başarılı oluruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA