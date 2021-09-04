Mehmet Erdem: Vildan Atasever ile önümüzdeki hafta evleniyoruz
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Mehmet Erdem: Vildan Atasever ile önümüzdeki hafta evleniyoruz

Mehmet Erdem: Vildan Atasever ile önümüzdeki hafta evleniyoruz
Hürriyet - Haberler | Magazin

AŞKIN'LA KONSERPoll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem'i ağırladı.

AŞKIN'LA KONSER

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem'i ağırladı.

İki ünlü isim Boğaz kıyısında en sevilen şarkılarını seslendirdi. Geceye damgasını vuran, Mehmet Erdem'in evlilik açıklaması oldu.

DÜĞÜN 9 EYLÜL'DE

Vildan Atasever'le ilişki yaşayan Mehmet Erdem, sahne öncesi muhabirlerle bir araya geldi. Sanatçı, "Nişanlandığınız yazıldı, evlilik ne zaman?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Doğrudur, nişanlandık. Önümüzdeki hafta aile arasında sade bir düğün töreni yapacağız." Düğünün 9 Eylül'de CVK Park Bosphorus Hotel'de yapılacağı öğrenildi. 

Kaynak: Hürriyet

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