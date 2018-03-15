Mehmet Erdem'den Sürprizlerle Dolu Bir Albüm

On şarkıdan oluşan albümde, birbirinden iddialı üç yeni şarkının yanı sıra Mehmet Erdem hayranlarını yine sürpriz düetler ve cover şarkılar bekliyor.

SÜRPRİZ DÜETLER VE COVER ŞARKILAR BU ALBÜMDE…

Mehmet Erdem bu albümde de geleneği bozmayarak yine bir Ahmet Kaya şarkısı seslendirdi. Ahmet Kaya'nın en özel şarkılarından olan "Söyle" Mehmet Erdem'in büyülü yorumuyla yeniden hayat buluyor.

90'lı yılların büyük ses getiren şarkılarından olan "Duymak İstiyorum"u kendine has yorumuyla seslendiren Mehmet Erdem'e şarkının söz ve müziğinde imzası olan Cemali, düetiyle de eşlik ediyor.

Taner'in yorumuyla aynı döneme damgasını vuran şarkılardan olan; sözleri Zeynep Talu Kurşuncu, müziği Garo Mafyan imzası taşıyan "Affetmedim Kendimi", Mehmet Erdem yorumuyla dinleyicilerle buluşuyor.

Albümde öne çıkan bir diğer cover şarkı, sözü ve müziği Adnan Ergil'e ait olan "Böyle Ayrılık Olmaz". Şarkının düzenlemelerini de yapan Rubato'nun Mehmet Erdem'le şarkıya düet yapması ise albümün diğer bir sürprizi.

Sözleri Seyyid Nesimi'ye ait olan anonim eser "Ateş-i Aşka" ise, yeni aranjesi