Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkı sözleri nedir? Acıyı sevmek olur mu? Mehmet Erdem şarkı sözleri tamamı!
'Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor.' Şarkı sözlerini araştıran vatandaşlarımız için Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkısının tamamını haberimizde yer verdik. Şarkının tamamı haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkı sözleri nedir? Acıyı sevmek olur mu? Mehmet Erdem şarkı sözleri tamamı!
'Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor.' Şarkı sözlerini araştıran vatandaşlarımız için Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkısının tamamını haberimizde yer verdik. Şarkının tamamı haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkı sözleri nedir? Acıyı sevmek olur mu? Mehmet Erdem şarkı sözleri tamamı! İşte detaylar haberimizde…
MEHMET ERDEM- ACIYI SEVMEK OLUR MU?
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bi' kim haklı?
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bi kim haklı?
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor.
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor