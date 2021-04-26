Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkı sözleri nedir? Acıyı sevmek olur mu? Mehmet Erdem şarkı sözleri tamamı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkı sözleri nedir? Acıyı sevmek olur mu? Mehmet Erdem şarkı sözleri tamamı!

Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkı sözleri nedir? Acıyı sevmek olur mu? Mehmet Erdem şarkı sözleri tamamı!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

'Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor.' Şarkı sözlerini araştıran vatandaşlarımız için Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkısının tamamını haberimizde yer verdik. Şarkının tamamı haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkı sözleri nedir? Acıyı sevmek olur mu? Mehmet Erdem şarkı sözleri tamamı!

'Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor.' Şarkı sözlerini araştıran vatandaşlarımız için Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkısının tamamını haberimizde yer verdik. Şarkının tamamı haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkı sözleri nedir? Acıyı sevmek olur mu? Mehmet Erdem şarkı sözleri tamamı! İşte detaylar haberimizde…

MEHMET ERDEM- ACIYI SEVMEK OLUR MU?

Kalp alışır acı çekmelere

Can dayanmaz yeni sevmelere

Boşa kürek çek hep aynı

Bana sorun bi' kim haklı?

Şu yüreğim ne meraklı

Hiç sözümü dinlemiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Kalp alışır acı çekmelere

Can dayanmaz yeni sevmelere

Boşa kürek çek hep aynı

Bana sorun bi kim haklı?

Şu yüreğim ne meraklı

Hiç sözümü dinlemiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor.

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Dünyaca ünlü rapçi Shock G, otel odasında ölü bulundu
Dünyaca ünlü rapçi Shock G, otel odasında ölü bulundu
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mehmet Erdem - Acıyı sevmek olur mu şarkı sözleri nedir? Acıyı sevmek olur mu? Mehmet Erdem şarkı sözleri tamamı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 00:09:55. #1.16#

title