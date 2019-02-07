Mehmet Dede'nin yürek burkan dramı

"Bağışladığım eve bir hafta misafir bile edilmiyorum"

AYDIN - İstanbul'da yıllarca posta dağıtıcılığı yapıp emekli olduktan sonra da, evini oğluna bağışladığını belirten 87 yaşındaki Mehmet Palaz'ın dramı yürekleri dağlıyor. Elden ayaktan düşünce bağışladığı eve bir haftalığına bile misafir edilmediğini belirten yaşlı adam, insanların kendisinden ibret alıp sağlığında iken evladına kesinlikle mallarını bağışlamamasını istedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 1932 doğumlu 87 yaşındaki Mehmet Palaz, sağlıklı iken yaptığı hata nedeniyle ömrünün son dönemini gece gündüz ağlayarak geçiriyor. 1932 yılında Kırklareli'nin Vize ilçesi'ne bağlı Evrenli Köyü'nde doğup büyüdükten sonra İstanbul'da posta dağıtıcısı olarak çalıştığını belirten Mehmet Palaz, "Emekli olduktan sonra eşim vefat etti. 8 yıl yalnız yaşadım. Bu sırada oğluma 'Beni ele muhtaç etme' diyerek evimi bağışladım. Daha sonra kendi başıma hayatımı zor idame ettirmeye başlayınca 7 yıl önce Aydın'dan ikinci bir evlilik yaptım. Aydın daha sıcak olduğu için kış mevsimini geçirmek için geldiğimiz Aydın'da felç oldum. Zor durumdayız. İstanbul'da bağışladığım evime şimdi bir haftalığına misafir dahi edilmiyorum" diyerek dert yandı.

Kimsenin sağlığında çoluk çocuğuna mal bağışlamamasını da tavsiye eden Mehmet Palaz, "İnsanın zoruna gidiyor. Malın varken baba oluyorsun malın gidince 'baba olamamış' oluyorsun" diyerek kendi düştüğü hataya başkalarının düşmemesini istedi.

Kendisinin de 2. evliliği olduğunu ve eşini en iyi şekilde bakmaya alıştığını belirten Meryem Palaz, "Eşim çocuklarının rızası ile benimle evlenmiş. Nikaha da geldiler. Ancak felç olup dışarı çıkamayınca bana vekalet verdi. Maaşını ben çekip eşimin bakımını da ben yapıyorum. Vekalet verdikten sonra eşimin çocukları ile arası açıldı. Ne gelip ilgileniyorlar ne de bağışladığı eve bir haftalığına misafir ediyorlar. Şimdi boşan da gel diyorlar. Bakacaklarını bilsem boşanacağım ama bakmazlar diye korkuyorum. Bakacaklarsa boşanayım. Ancak çocukları çok üzüyor" diyerek kişinin sağlığında malını bağışlamasının iyi olmadığını belirtti.

Kaynak: İHA