Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas kaç yaşında, nereli?

Türk gazeteci ve köşe yazarlarından Mehmet Barlas son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Hayatı merak edilen Barlas'a dair bilinenleri sizin için derledik. Peki, Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Mehmet Barlas 1942 yılında Gaziantep'te doğan Türk gazeteci ve köşe yazarıdır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis' inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Türkiye 'de yayınlanan büyük gazetelerin birçoğunda çalıştı.

Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde yöneticilik ve yazarlık yaptı. Çeşitli dönemlerde Star1, ATV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yapmaya devam ediyor. Ayrıca Sabah gazetesinin baş yazarlığı görevinde bulunup, 2007 Nisan ayında istifa etti. Bir ara Posta gazetesinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra kurumun özel sektöre geçişi ile birlikte Sabah gazetesine geri döndü. Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur.

Eserleri

Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu

Rüzgar Gibi Geçti

Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi

İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak

Türkiye Üzerine Pazarlıklar

Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi, Birey Yayıncılık

Turgut Özal'ın Anıları, Sabah Kitapları

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