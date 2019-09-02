Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu! Beğeni yağdı

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu! Beğeni yağdı

Ekranların en sevilen oyuncuları arasında olan Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan aşka geldi. Onan, eşi Mehmet Aslantuğ ile olan fotoğrafını "Ve Eylül" notuyla paylaştı.

02.09.2019 13:41
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu! Beğeni yağdı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla sosyal medyaya damga vurdu. Onan ve Aslantuğ çiftinin aşk pozunu gören takipçileri ikiliye iltifat yağdırdı.

İMRENDİREN PAYLAŞIM

Bir telefonla başlayan aşkları 23 yıl sonra bile hala canlı kalan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, yine sevenlerini kendilerine imrendirecek bir paylaşıma imza attılar.

İLTİFATA BOĞDULAR

Arzum Onan Eylül ayının gelmesiyle eşi Mehmet Aslantuğ ile romantik bir poz verip Instagram hesabından paylaştı. Onan'ın paylaşımına takipçileri iltifatlarla yorum yağdırdı.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu! Beğeni yağdı
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YORUMLAR (8)

  • ...:
    Beğendiğim çift Mutluluğunuz daim olsun ve yaşadığınız sürece yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın inşallah keşke her çift sizin gibi bir birine aşk dolu sevğiyle bakabilseler o zaman Dünyada ne cinayetler olur nede ölüm
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  • ASABİ:
    ADAMLAR İSTİYORLARKİ PİYASADA BİR BİZ OLALIM OLMAK İSTİYENLERİ HAİN İLAN EDİYORLAR BİR ONLARIN DEDİKLERİ DOĞRU ZATEN AY İLE GÜNEŞ ONLARIN ETRAFINDA DÖNÜYOR BULUNMAZ HİNT KUŞI BUNLAR ONLAR OLMAZSA DÜNYA BATACAK KIYAMET KOPACAK PİYASAYI ELE GEÇİRMİŞLER HERKESİ KORKUTUTUP SİNDİRMİŞLER . . . . . . . . . KİMSE CESARET EDİP KRAL ÇIPLAK DİYEMİYOR. . . . . . . .
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