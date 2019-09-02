Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu! Beğeni yağdı

02.09.2019 13:41

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla sosyal medyaya damga vurdu. Onan ve Aslantuğ çiftinin aşk pozunu gören takipçileri ikiliye iltifat yağdırdı.

İMRENDİREN PAYLAŞIM

Bir telefonla başlayan aşkları 23 yıl sonra bile hala canlı kalan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, yine sevenlerini kendilerine imrendirecek bir paylaşıma imza attılar.

İLTİFATA BOĞDULAR

Arzum Onan Eylül ayının gelmesiyle eşi Mehmet Aslantuğ ile romantik bir poz verip Instagram hesabından paylaştı. Onan'ın paylaşımına takipçileri iltifatlarla yorum yağdırdı.