Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar
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Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar

22.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:26

Uzun süredir rahatsızlığından dolayı evinde olan Mehmet Ali Erbil, Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında yıllar önce yayınlanan programında yarışmacıların ağzına salam sokmasıyla ilgili konuştu. Prodüksiyonun isteklerini yaptığını söyleyen Erbil, "Şimdi yapsam Taksim'de asarlar" itirafında bulundu.

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı evinde tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı Mücbir Sebepler programının konuğu oldu. Kuşum Aydın'ın da dahil olduğu yayında samimi itiraflarda bulunan Erbil, yıllar önce seyircinin ağzına baton salam sokmasıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

"O ZAMAN TELEVİZYON HOŞGÖRÜ VARDI ŞİMDİ OLSA ASARLAR"

Çarkıfelek'te yaşanan en komik anları konuşurken kahkahanın eksik olmadığı yayında, Küçükçağlayan'ın "Pantolon indimeyi, ağza sosis sokmayı özlediniz mi?" sorusu üzerine konuşan Erbil, şunları söyledi: "Sosiste hatam var. Üstelik bir de Macar sosis. Bir de bir elimle birine, öbür elimle öbürüme yediriyorum.

Prodüksiyon bunlarla uğraşıyor. Ben de ergen gibi onlar elime ne verirse seyirciye yediriyorum. Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoşgörü vardı. Şimdi yapsam Taksim'de asarlar."

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen 'Baton salam' itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar
Haber Yorumları (5)
BUG: Dünyalığını yaptı emekli oldu.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CAN: Cezasini cekiyor. . . . . Yazik. . . Bakalim Okan Bayülgenin durumu nolacak. . . . Okan Bayülgende yillarca insanimizi assaladi hakaretler etti. . . . . Simdi yapinda görelim. . .
Cevap Yaz 3 11 Yayından Kaldır
AZİZ: IYI Kİ HOŞ GÖRÜ YOK ARTIK YOKSA YANDIK.
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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