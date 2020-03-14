Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım
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Mehmet Ali Erbil, Erbil, Magazin

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım

Bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

14.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:02
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ortaya çıktı.

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Erbil, fizyoterapisti ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, paylaşımına şu notu düştü

Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle...

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Erbil'in paylaşımına takipçileri "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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