Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor

Corona virüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, "Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa'yı çok ama özledim. Dördü de burnumda tütüyor.