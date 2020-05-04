Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
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Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor

Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
04.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:04

Corona virüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, "Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa'yı çok ama özledim. Dördü de burnumda tütüyor.

Corona virüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, "Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa'yı çok ama özledim. Dördü de burnumda tütüyor. Sezin, geçen gün Elisa'yı telefondan gösterdi. Dünya tatlısı. Evlatlarımı sarılıp öptüğüm gün bayram yapacağım" dedi.

Haber Yorumları (1)
ADMAN: Ali memet üzülme iyi günler yakinda.
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