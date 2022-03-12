MEHMET AKİF ERSOY KABRİ BAŞINDA ANILDI

İSTANBUL (DHA) - İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan ilçesinde görev yapan aday öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında dua eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraberindekiler karanfil bıraktı.

AKİF HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ

Törenin ardından konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bu aziz milletin bir ferdi olarak, bizim için önemli olan günlerden bir tanesi. İstiklal Marşımızın hem kabulü, hem de Mehmet Akif Ersoy'u anmanın önemli günlerinden birisi. Bugün birçok meslektaşımızla birlikteydik. Akifimizi andık. Akif hepimizin ortak değeri. Belki İstiklal mücadelemizin manevi öncülerinden bir tanesi. Hepimiz için bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın yazarı. Onun için gençliğimizin en önemli örnek alınacak model insanlarından bir tanesi. Memleket sevdasını, milli bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'na yansıtan çok önemli bir şahsiyet. İnşallah onların bu emanetlerini hep beraber gençlerimize taşıyıp güzel ülkemizin ilelebet yaşaması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi.

İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN KENDİMİ TUTAMADIM

Eyüp Refhan Tümer Çok Programlı Lisesi aday öğretmenlerinden Merve Ertan Kendisi çok güçlü, maneviyatı da yüksek bir şairimiz. Kendisini çok seviyorum. Bu yazdığı şiirden dolayı Allah ondan bin kere razı olsun. Okurken tekrar duygulandım. İstiklal Marşı okunurken kendimi tutamadım. Arkasında gururla okuyabileceğimiz bir şiir bıraktı diye konuştu.