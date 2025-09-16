Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları kimler?

Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını ve Fatih Sultan Mehmed'in destansı yaşamını konu edinen Mehmed: Fetihler Sultanı, 3. sezon bölümleriyle yeniden seyircinin karşısına çıkıyor. Serkan Çayoğlu'nun başrolde yer aldığı yapımın kadrosu, yeni sezonla birlikte önemli isimlerle genişletildi. Bu oyuncuların canlandıracağı karakterlerin hikâyeye yön verip vermeyeceği ise dizinin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. İşte dizinin yeni sezon kadrosuna katılan oyuncular ve üstlendikleri roller…

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ SEZONA BAŞLIYOR

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı, 16 Eylül 2025 Salı akşamı yayınlanacak yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geri dönüyor.

Senaryosu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul tarafından kaleme alınan, Miray Yapım imzalı dizi, üçüncü sezonunda yeni oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 3. SEZON OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği dizinin yeni sezonuna birçok yeni isim dahil oldu.

Bu sezon kadroya Saadet Işıl Aksoy, Serhat Kılıç ve Ali Berge katıldı.

• Saadet Işıl Aksoy, Fatih Sultan Mehmed'in eşi Eleni (Gülbahar Hatun) karakterine hayat verecek.

• Serhat Kılıç, sıra dışı kişiliğiyle dikkat çeken Deli Lütfi rolünde izleyici karşısına çıkacak.

• Ali Berge ise Karamanoğulları Şehzadesi Süleyman karakterini canlandıracak.

Ayrıca dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Alexander Uloom, dizide konuk oyuncu olarak yer alacak ve Asr-ı Saadet döneminin önemli kahramanlarından Bin Velid karakterine hayat verecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 50. BÖLÜM KONUSU

MEHMED'İN YENİ VİZYONU VE PONTUS TEHDİDİ

Fatih Sultan Mehmed, Yermük Savaşı'ndan aldığı ilhamla "Üç Roma" vizyonunu ortaya koyar ve gözünü Karadeniz'in kıyısında hâlen ayakta olan Pontus İmparatorluğu'na çevirir.

Bu sırada Pontus İmparatoru David Komnenos, yaklaşan tehlikeyi sezerek Papa II. Pius'un desteğini almak ister. Sümela Manastırı'nda saklı kutsal emanetler bu pazarlığın en güçlü kozu hâline gelir. Komnenos, yalnızca Batı'dan değil, Anadolu'daki bazı beyliklerden de destek alabilmek için yeni ittifaklar kurma yoluna gider.

SARAYDAKİ GİZEMLİ PARŞÖMEN

Payitahtta ise Ayasofya'nın derinliklerinde ortaya çıkan gizemli bir parşömen Mehmed'in dikkatini çeker. Isı ile ortaya çıkan Arami yazılar, geleceğe dair bilinmezliklerle doludur.

Sultan, bu sırrı çözmek için Tokatlı Deli Lütfi'yi saraya getirtmek ister ve bu görev için alışılmadık biri seçilir: Vlad Tepeş.

DEVLETİN GELECEĞİ Mİ, EVLAT SEVGİSİ Mİ?

Siyasi çıkarlar, hanedan evlilikleri ve karmaşık ittifaklarla örülen bu zorlu satranç oyunu yalnızca devletler arasındaki mücadeleyle sınırlı kalmaz; sarayın en mahrem odalarına kadar uzanan bir gerilime dönüşür.

Tüm bu olayların gölgesinde, Mehmed'i tarihin en ağır kararlarından biri beklemektedir: Devletin bekası mı, yoksa evladının kaderi mi?