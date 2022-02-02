Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni değişiklikler yapabiliriz" çıkışı sonrasında AK Parti kulislerinde 3-4 bakanın değişeceği beklentisi dile getirilirken, görevden alınacak bakanlar listesinde ilk sırada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin adının yer aldığı öne sürüldü. Pakdemirli'nin yerine daha önce Tarım Bakanlığı yapan Mehdi Eker'in getirilebileceği konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanı olarak yine eski bir bakan olan Bekir Bozdağ atanmıştı. Mehdi Eker kimdir? Mehdi Eker daha önce hangi görevleri yaptı?

Diyarbakır/ Bismil - 1956, Abdullah, Fehime.

Veteriner Hekim, Tarım Ekonomisi Uzmanı; Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini bitirdi. Tarım Ekonomisi alanında İngiltere University of Aberdeende master derecesi aldı. THK Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsünde Pilotaj yüksek lisansı yaptı. Ankara Üniversitesinde doktora aldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının farklı birimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2011'de Estonya Cumhurbaşkanlığınca verilen Terra Mariana Şeref Rütbesi ile 2012 yılında küresel açlıkla mücadeleye katkılarından dolayı Fransa Hükûmeti tarafından verilen ``Chevalier dans I'Ordre du Merite Agricole (Tarım Alanında Şövalye Liyakat) nişanına layık görüldü. Değişik konularda gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ile tarım sektörü ile ilgili 2 kitabı bulunmaktadır.

22, 23, 24 ve 26. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyinde parlamenter olarak çalıştı. 59, 60, 61 ve 62. Hükûmetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptı. AK PARTİ MKYK Üyesidir.

İngilizce, Kürtçe ve Arapça dillerine vakıf olan Eker, evli ve 3 çocuk babasıdır.