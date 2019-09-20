Megastar Tarkan'ın geri sayım paylaşımına Cem Yılmaz'ın yorumu damga vurdu

Megastar Tarkan'ın geri sayım paylaşımına Cem Yılmaz'ın yorumu damga vurdu

Uzun bir aradan sonra Harbiye konseriyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Tarkan, heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. Megastarın geri sayım paylaşımına Cem Yılmaz'ın "Ben hazırım" yorumu damga vurdu.

20.09.2019 09:52
Megastar Tarkan'ın geri sayım paylaşımına Cem Yılmaz'ın yorumu damga vurdu

Geçtiğimiz yıl kızı Liya Tevetoğlu'nu kucağına alan Tarkan, ailesine daha fazla vakit ayırmak için gelen konser tekliflerini geri çevirmişti. Bu yıl konser açığını kapatmaya hazırlanan Megastar'ın 9 günlük Harbiye konser turnesi günü geldi çattı. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere ise talep oldukça fazla.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Hayranlarından uzun süre ayrı kalan Tarkan, heyecanını Instagram hesabından dile getirdi. Megastar "Geri sayımbaşladı. Bende heyecan dorukta. Siz hazır mısınız" notuyla heyecanı iki katına çıkardı.

"BEN HAZIRIM"

Fotoğrafın altına yorum yapan Cem Yılmaz, "Ben hazırım" dedi. Yılmaz'ın ardından Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlüden "Hazırız" yorumu yağdı.

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YORUMLAR (8)

  • LALA LOLO:
    Senin de ağaracak hatta kakanı bile tutamayacaksın. Ağzından gelecek kakan
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  • PAŞA:
    helal olsun bırbırlerını ıyı destekleyıp para havuzundan cukkayı beraber goturuyorlar bu mıllet ıcın devlet ıcın dusmanları ıcın destege hazırız mesajı versın bakalım altına yazacak kımler var . . . .
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  • TROLLER:
    Sizden ala düşman mı var hipnoz beyinler adam beyninizi ele geçirdi resmen
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  • FİLANCI:
    BİZ HAZIR DEĞİLİZ BİLET PARASI YOK ZENGİNLER İZLİYO BİDE UCUZUNDAN FAKİRLERE KONSER VERDE ONLAR DİNLESİN MAAŞIMI SANA VERİP KONSERE Mİ GELİM SONRA BİRİ ÇIKIYO ASOSYAL BUNLAR YOBAZ DİYO ULAN AYI ZOR BİTİRİYORUZ PARASIZLIKTAN NEYLE SOSYALLEŞECEM ACABA RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN İBADET ETMEK BEDAVA DUA ETMEK BEDAVA
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