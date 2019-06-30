Megastar Tarkan ameliyat oldu! Doktorundan ilk açıklama geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Tarkan, dün sessizce İstanbul'da bıçak altına yattı. Ameliyat olan Tarkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Megastar, taburcu olmanın ardından Almanya'ya ailesinin yanına koşacak.

ALMANYA'YA GİDECEK

Megastarın Prof. Dr. Mete Düren tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yapılan ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi. Megastarın bugün taburcu olup Almanya'ya gideceği de söylendi.

TROİD NODÜLÜ SEBEBİ İLE OPERASYON GEÇİRDİ

Sesine ve uykusuna etki eden tiroid nodülü sebebi ile operasyon geçiren sanatçının durumunun iyi olduğu belirtildi.

EYLÜL'DE DÖNÜYOR

Öte yandan, Megastar Tarkan'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ne ne zaman döneceği de belli oldu. Tarkan eylül ayında Harbiye'de peş peşe 9 konser için anlaşma imzaladı.