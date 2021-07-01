Mefhum ne demek? TDK'ya göre Mefhum kelime anlamı nedir?

Mefhum, kelimesi son günlerde en çok aratılan konular arasında yer aldı. Felsefi bir boyutu da bulunan mefhum kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Mefhum ne demek? TDK'ya göre Mefhum kelime anlamı nedir?

Mefhum, kelimesi son günlerde en çok aratılan konular arasında yer aldı. Felsefi bir boyutu da bulunan mefhum kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Mefhum ne demek? TDK'ya göre Mefhum kelime anlamı nedir? Detaylar haberimizde!

MEFHUM NE DEMEK?

Mefhum kelimesine çoğunlukla yazılı kaynaklarda rastlarız. Özellikle felsefede ve şiirlerde rastlarız. Gözle görülmeyen fakat varlığına inanılan şeyler için de mefhum kelimesi kullanılır.

TDK'YA GÖRE MEFHUM KELİME ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli olan merhum kelimesinin TDK' ya göre anlamı "kavram"dır.