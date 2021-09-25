Geçtiğimiz temmuz ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı, özel hayatıyla yine gündeme geldi.

Son dönemde evlilik hazırlığı yaptığını söyleyen Subaşı pahalı kolyesini göstermek için üst üste pozlarını paylaşınca sosyal medyada dikkat çekti.

Sevgilisinin 480 bin dolar değerinde aldığı kolyeyi göstermek için pozlarını paylaşan Subaşı'ya yorum yağdı.

"TÜRKİYE'DE YAŞAMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Subaşı geçtiğimiz günlerde "Meedo daha önce 10 yaşında Türkiye'ye gelmiş… İkinci kez de benimle geldi ve çok sevdi. Ibiza'dan sonra burası bize o kadar sıcak geldi ki samimiyet anlamında çok iyi hissettik. Türkiye'de yaşamayı düşünmüyoruz ama her gittiğimiz yerde bir ev almak istiyoruz. İstanbul'u çok sevdiği için Meedo buradan bir ev alacak" ifadeleriyle dikkat çekmişti.