Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu - BM 73. Genel Kurul Başkanı Espinosa - New
- BM 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa'nın konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'na katıldı.
- BM 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa'nın konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'na katıldı. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa, forumun açılışında bir konuşma yaptı.