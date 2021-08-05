Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Sığınmacılara yönelik zam önerisi ve belediye meclisinde çay fırlatmasıyla gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Benim partimin de bir politikası yok." açıklamasında bulundu.

Suriyeli sığınmacılara yönelik su ve katı atık ücretlerinde zam önerisiyle çok konuşulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde belediye meclisi toplantısında çay atmasıyla da haberlere konu olan Özcan, bu kez partisini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan söylemlerde bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda "İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız." açıklamasını yapmıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bu ifadelere cevap mahiyetinde açıklamalarda bulunarak Kılçdaroğlu'nu eleştirdi.

"BENİM PARTİMİN DE POLİTİKASI YOK"

Belediye meclis toplantısında sığınmacılara yönelik konuşan Özcan, "Benim partimin de bir politikası yok. Bizim genel başkan da çıkıyor '2 yıl içinde geri göndereceğiz' diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? Şu an da herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan gündemden düşmüyor! 'Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım' diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı
Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı
Emre İliksiz
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