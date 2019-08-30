HDP Sözcüsü Kubilay: Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz

30.08.2019 14:40

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevlendirmelere Türkiye'nin tüm kesimlerinden tepkiler geldiğini savunan Kubilay, AK Parti ve MHP'nin halkın iradesine saldırdığını iddia etti.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay

"HDP'YE YENİ SALDIRININ BAŞLATILACAĞININ SİNYALLERİNİ VERİYOR"

Kubilay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meclis açıldığı andan itibaren bu noktada önümüzde birçok dosyalar var. Bu dosyaların hepsi masaya yatacak" sözlerini hatırlatarak, "Erdoğan, HDP'li vekillere yönelik direktif veriyor. HDP'ye yeni bir saldırının başlatılacağının sinyallerini veriyor" ifadelerini kullandı.

6 İLDE MİTİNG DÜZENLENECEK

Yaşananlara karşı eylemlerin süreceğini kaydeden Kubilay, bu doğrultuda Van, Adana, Mersin, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de miting düzenleyeceklerini belirtti.

"YÜZDE 4'LÜK BİR ARTIŞ KAMU EMEKÇİLERİ İLE ALAY ETMEKTİR"

Kubilay, sonuçlanan kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine de değinerek, "Amerika ve Rusya ile milyarlarca dolarlık silah alımı görüşmeleri yapanlar söz konusu işçiler olunca kılı kırk yararak hesap yapıyor. Resmi enflasyonun yüzde 16,65 olduğu bir durumda yüzde 4'lük bir artış kamu emekçileri ile alay etmektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA