Meclis'teki yumruklu kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı

04.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:49

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıktı.

Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi.

EN NET GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Meclis'te başlayan yumruklu kavganın en net görüntüleri de ortaya çıktı.

KURTULMUŞ: HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR

Meclis'teki kavganın ardından AK Parti cephesinden peş peşe sert açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarfeden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"

Öte yandan, Meclis'teki olayla ilgili Kanal 24'e açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'de milletimizin kararlı duruşu, milli birlik ve beraberlik noktasında gösterdiğimiz hassasiyet demek ki beyefendiyi rahatsız etmiş. Böyle birkaç tane kendini bilmezin kalkıp ağır sözler söylemesi verdiğimiz bu istiklal mücadelesinde bize asla geri adım attırmayacaktır. Esed rejiminin ekmeğine yağ sürmek isteyenlerin de hevesleri kursaklarında kalacaktır" diye konuştu.

MAHİR ÜNAL: HEM MİLLET ÖNÜNDE, HEM HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİNİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası Meclis'te çıkan kavgayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ünal, "Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz" dedi.

"ÖZKOÇ'A MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT AÇACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise, "Başkan Erdoğan'a daha önce de hakaretler olmuştu. Fakat Özkoç'un bugünkü açıklamaları siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız bir açıklama olarak nitelemek lazım. Bu düzeydeki açıklamalar sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik değil, cumhurbaşkanlığı makamını da itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalardır. CHP'nin yürüttüğü siyaset tarzı artık meşru bir siyaset anlayışından fazlasıyla uzaklaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliği, Türk Ceza Kanununda özel olarak himaye edilmektedir. TCK'da hakaret suçu normalde 125. maddede düzenlenmiştir ancak Cumhurbaşkanına hakaret suçu devlet ve millet aleyhine işlenen suçlar bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla bu açıklamalarla ilgili olarak soruşturma yapılıp dava açılması halinde ilgili kişiler TCK 299. maddesine göre yargılanacaktır. Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız, Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

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