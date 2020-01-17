: Meclis'teki vekillere, içeriğini yok etme özelliği olan ajanda hediye edildi

17.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:10

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine , içeriğini yok etme özelliği olan özel bir ajanda hediye etti. Ajandaya özel kalemle yazılan notlar, mikrodalga fırınına koyularak yok edilebiliyor.

80 SANİYEDE SİLİNİYOR

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; dörtte üçü su dolu kahve kupasıyla birlikte mikrodalga fırına konulan not defterinin içeriği 80 saniyede siliniyor.

CASUSLUK FİLMLERİNDEKİ NESNELERE BENZETİLDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tüm vekillere hediye ettiği özel ajanda, casusluk filmlerinde kullanılan nesnelere benzetildi. Bazı milletvekilleri özel ajandayı beğenirken, bazıları kullanımı konusunda eleştiride bulundu.

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