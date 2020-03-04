Meclis'teki kavga sonrası AK Parti'den ilk açıklama: CHP Grup Başkanvekili açık bir ihanet içerisindedir

04.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İdlib önergesi görüşmeleri sırasında AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası AK Partili vekiller kürsüye yürüyünce bir anda ortalık karıştı. AK Partili ve CHP'li vekillerin tekme tokat birbirine girmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi.

"HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

MAHİR ÜNAL: HEM MİLLET ÖNÜNDE, HEM HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİNİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası Meclis'te çıkan kavgayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ünal, "Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz" dedi.

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