Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının Meclis'te okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

MECLİS'İ TERK ETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kararın okunmasının ardından oturuma ara verildi. Prosedür gereği Gergerlioğlu'nun TBMM'yi terk etmesi beklenirken, HDP'li isim daha önce de söylediği gibi Meclis'ten ayrılmadı. Gergerlioğlu, "Hiçbir yere gitmiyorum, bu kararı tanımıyorum. Ben milletimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum." derken HDP'li vekiller de Meclis masalarına vurup slogan atmaya başladı.

SLOGAN ATIYORLAR

HDP'li vekiller TBMM'de yargı kararının okunduğu sırada da masaları yumruklayarak protesto gösterisinde bulundu. Kararın okunmasını engellemeye çalışan HDP'li vekillerin, oturuma verilen arada da slogan atıp konuşma yapmasıyla Meclis'te tansiyon iyice yükseldi.