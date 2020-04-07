Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi, milyonları ilgilendiren infaz yasasını görüşmek için toplandı. Oturuma gelen vekillerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmaları dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı. Genel Kurula katılan milletvekillerinin maske takması dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, milyonları ilgilendiren infaz yasasını görüşmek için toplandı.

70 MADDELİK TEKLİF TARTIŞILACAK

AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından görüşülmek üzere TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Öğleden sonra Meclis'te toplanan vekiller, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı 70 maddelik teklifi tartışacak.

BAŞKANVEKİLİ GÖK'TEN SOSYAL MESAFE HATIRLATMASI

Grup adına açılış konuşması yapan Levent Gök, "Bu virüsün, herkese bulaşabileceğini bilerek ama tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda sayın milletvekillerimizin Meclis Genel Kurulu'nda istisnasız maske takmadan gelmemelerini rica ediyorum ve sosyal mesafenin korunmasına özen gösterilmesini tekrar tekrar rica ediyorum. Bütün masalarımızda maskeler mevcuttur, dezenfekte ilaçları masalarımızda vardır ve bütün bu özeni göstererek inşallah hiçbir milletvekilimizin ve bütün yurttaşlarımızın bu tehlikeden bir an önce kurtulması için özenli bir çalışma sürecini beraber götüreceğiz" dedi.