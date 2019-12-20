Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu
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Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu

24 Haziran seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Saliha Aydeniz partisinden istifa ederek Demokratik Bölgeler Partisi'ne üye oldu. 30 Kasım tarihinde yapılan 5'inci Olağan Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa seçilen Aydeniz'in katılımı ile DBP TBMM'deki 10. parti oldu.

20.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:15
Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu

24 Haziran seçimlerinde HDP'den seçilen Saliha Aydeniz, partisinden istifa ederek DBP'ye üye oldu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 30 Kasım tarihinde yapılan 5. Olağan Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa seçilen Aydeniz'in katılımı ile DBP TBMM'deki 10. parti oldu. DBP Eş Genel Başkanı seçilmesinin ardından Aydeniz, değişikliği Meclis Başkanlığı'na da bildirdi.

MECLİS'TE 10 SİYASİ PARTİ VE 4 BAĞIMSIZ VEKİL VAR

Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin yanı sıra, Saadet Partili 2, Türkiye İşçi Partili 2, Demokrat Partili 1 ve Büyük Birlik Partili 1 milletvekili bulunuyor.

Aydeniz'in de DBP'yi Meclis'te temsil etmesinin ardından Meclis çatısı altındaki siyasi parti sayısı 10'a çıkarken, 4 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

Saliha Aydeniz
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