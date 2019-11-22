Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 45 yeni fezleke gönderildi

22.11.2019 08:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:44

TBMM'ye aralarında HDP eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de bulunduğu 45 dokunulmazlık dosyası geldi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Sezai Temelli, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan.

İLK DEĞİL

Öte yandan 24 Ekim'de de HDP'li vekiller, Pervin Buldan (1) Sezai Temelli(5), Dilan Dirayet Taşdemir (3), Berdan Öztürk (3), Ayşe Sürücü (1), Semra Güzel (1), Nimetullah Erdoğmuş (1), Muazzez Orhan (3), Remziye Tosun (1), Gülistan Kılıç Koçyiğit (1), Dersim Dağ (1), Ayşe Acar Başaran (1), Salihe Aydeniz (2), Murat Sarısaç (1), Sait Dede( 1), Hişyar Özsoy (1), Hüda Kaya (1), Habip Eksik (1), Abdullah Koç (1) olmak üzere 30 fezleke Meclis'e gönderilmişti.

2 Ekim tarihinde ise Meclis Başkanlığı'na HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 44 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sunulmuştu. Dosyalardan 40'ı HDP'li milletvekillerine aitti