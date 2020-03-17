Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
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Mustafa Şentop, Milletvekili, Güncel

Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koroanvirüs hakkında yaptığı açıklamasında yurt dışından gelen vekil sayısının 31 olduğunu belirterek, "Milletvekilli arkadaşımız da sorumluluklarının gereği olarak 14 günlük süre içerisinde evlerinde karantinaya alınmış durumdalar" ifadelerini kullandı.

17.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs'e ilişkin açıklamalarda bulundu. 17 milletvekilinin umreden döndükten sonra karantinadan kaçtığına ilişkin iddialara yanıt veren Şentop, Mart ayından itibaren umreye giden herhangi bir milletvekili olmadığını söyledi. Yurt dışından gelen vekil sayısının toplam 31 olduğunu açıklayan Şentop, vekillerin karantina altında olduğunu açıkladı.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KARANTİNAYA UYMAK, VATANDAŞLIK BORCUDUR"

"Sadece Türkiye olarak değil dünya olarak zor bir imtihan sürecinden geçiyoruz. Türkiye bu konuda başka ülkelerin tecrübelerini de değerlendirerek çok erken ve sıkı tedbirler aldı. Bu bakımdan bu güne kadar ki süreci devletimiz çok iyi yönetti. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın da birlikte hareket etmesine iş birliği içerisinde açıklanan tedbirlere çok sıkı uymasına bağlı bundan sonraki başarı. Özellikle bütün vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını yakından takip etmelerini ve orada özellikle açıklanan 14 tedbire çok sıkı sıkıya uymalarını bir kez daha söylüyorum. Bu bir vatandaşlık borcudur. Bugünlerde sivil kahramanlıklara ihtiyaç var. Sivil kahramanlık da bu tedbirlere uymak ve mümkün olduğuna yakınlarımıza anlatmak ve onların da uymalarını sağlamak.

"PANİK HAVASINI ENGELLEMELİYİZ"

Bir başka önemli vatandaşlık borcumuz da devletimizin yetkili kişileri ve kurumları tarafından yapılan açıklamalara sadece riayet etmek. Bu sürecin yönetiminin en önemli kısmı da bir panik havasının oluşmasını engellemektir. Buna müsaade etmemek lazım. Yoksa sürecin yönetiminde de zorluklar yaşarız.

31 MİLLETVEKİLİ KARANTİNADA

Mart ayından itibaren beri yurt içine çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var. Bunlar arasında umreye gidip dönen herhangi bir milletvekilimiz yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş milletvekillerimiz. Bir tanesi Özbekistan'dan bir tanesi Tanzanya'dan bir de KKTC'den gelen milletvekillerimiz var. Bunun dışındakilerin büyük bir kısmı Avrupa ülkelerinden. 31 milletvekilli arkadaşımız da sorumluluklarının gereği olarak 14 günlük süre içerisinde evlerinde karantinaya almış durumdalar. Ben kendileri tarafından takip edildiğini biliyorum ama grup yönetimlerimizin de bu konuda bilgileri var.Ayrıca TBMM'de çalışan personele ilişkin şu ana kadar Koronavirüs tespit edilmiş bir kişi yok.

MECLİS TATİL EDİLECEK Mİ?

(Meclis'in tatil edilmesi söz konusu olabilir mi?) Meclis gündemi ve grupların aralarında yapacağı değerlendirme ile söz konusu olabilir. Görüşülmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar bir çalışma olacak.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında

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