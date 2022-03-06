Mecidiyeköy'ü böyle birbirine kattı! Köprüdeki kabloları yakıp intihara kalkıştı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Mecidiyeköy'de bir kişi üst geçitte kabloları yakarak intihara kalkıştı. Polisin ikna çabaları sırasında arkadan gelen bir vatandaş, intihara kalkışan kişiyi yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz çarşamba günü Mecidiyeköy'de bulunan üst geçitte edinilen bilgiye göre, elinde benzin dolu şişeyle köprünün korkuluklarında bulunan kabloları yakan kişi etrafa bağırarak kendini yakmakla tehdit etti. O anları gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
VATANDAŞ YAKALADI
Vatandaşın haber vermesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları sırasında arkadan gelen bir vatandaş, intihara kalkışan kişiyi yakaladı. Engellenen kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Altınbaş - 3. Sayfa