MBB Gençlik Merkezi EBA destek sınıfı açtı.
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MBB Gençlik Merkezi EBA destek sınıfı açtı.

01.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:12
MBB Gençlik Merkezi EBA destek sınıfı açtı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, bilgisayar ve interneti olmayan öğrenciler için EBA destek sınıfları açtı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, bilgisayar ve interneti olmayan öğrenciler için EBA destek sınıfları açtı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına bilgisayar veya interneti olmayan lise öğrencileri için 'EBA destek sınıfları

MBB Gençlik Merkezi Sorumlusu Ayşe Nur Günel, salgın sürecinde gençlerin eğitiminin aksamaması adına ellerinden gelen her türlü desteği sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Uzaktan eğitim gençlerin yanında olduklarını belirten Günel, şunları söyledi:

"Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak açtığımız kursların yanında bilgisayarı veya interneti olmayan gençlerimize EBA sınıfları oluşturarak eğitimlerine katkıda bulunacağız. Gençlerimiz bu sınıflarda sınırsız internet ve eğitmen desteğiyle derslerini dinleyebileceklerdir. Gençlerimizin taleplerini her zaman dikkate alan bir kurum olarak sürecin getirdiği her yeniliği merkezimizde uygulamaya çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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