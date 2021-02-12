Mazlum Çimen - Soran Yok Bilen Yok sözleri | Çukur dizi müzikleri
Ekranların sevilen dizilerinden olan Çukur dizisi, şarkı ve türküleriyle de büyük beğeni topluyor. Youtube Trendlerdeki yerini alan başarılı yapım Mazlum Çimen - Soran Yok Bilen Yok sözlerini sizler için derledik.
MAZLUM ÇİMEN SORAN YOK BİLEN YOK SÖZLERİ
Yoruldum, yorgunum dert dinlemekten
Sızlayan günüme gün eklemekten
Sabır kapısına gidip gelmekten
Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.
Düştüm bir çukura halim hal değil
Dünüm elden gitti, bugünüm sefil
Dermanın yok ise dostum önümden çekil
Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.
Bir türlü kendime varmadı yolum
Tükendi nefesim yoruldu ruhum
Sırtımdan kendimi atsam diyorum
Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.
Düştüm bir çukura halim hal değil
Dünüm elden gitti, bugünüm sefil
Dermanın yok ise dostum önümden çekil
Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.