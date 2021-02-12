Mazlum Çimen - Soran Yok Bilen Yok sözleri | Çukur dizi müzikleri
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Mazlum Çimen - Soran Yok Bilen Yok sözleri | Çukur dizi müzikleri

12.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:07
Mazlum Çimen - Soran Yok Bilen Yok sözleri | Çukur dizi müzikleri

Ekranların sevilen dizilerinden olan Çukur dizisi, şarkı ve türküleriyle de büyük beğeni topluyor. Youtube Trendlerdeki yerini alan başarılı yapım Mazlum Çimen - Soran Yok Bilen Yok sözlerini sizler için derledik.

MAZLUM ÇİMEN SORAN YOK BİLEN YOK SÖZLERİ

Yoruldum, yorgunum dert dinlemekten

Sızlayan günüme gün eklemekten

Sabır kapısına gidip gelmekten

Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.

Düştüm bir çukura halim hal değil

Dünüm elden gitti, bugünüm sefil

Dermanın yok ise dostum önümden çekil

Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.

Bir türlü kendime varmadı yolum

Tükendi nefesim yoruldu ruhum

Sırtımdan kendimi atsam diyorum

Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.

Düştüm bir çukura halim hal değil

Dünüm elden gitti, bugünüm sefil

Dermanın yok ise dostum önümden çekil

Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.

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