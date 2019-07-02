Mazıdağı Kaymakamı Dinç esnaf ziyaretinde bulundu

Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, esnafı ziyaret etti.

Çarşı Mahallesinde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Dinç, karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi.

Dinç yaptığı konuşmada fırsat buldukça gerek kırsal mahallerde gerekse ilçe merkezinde vatandaşla buluştuğunu belirterek, "Bugün de esnafımızı ziyaret ederek sohbet ettik. Yakın ilgileri için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA