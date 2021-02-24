Mazıdağı Belediyesi, kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı

Mazıdağı Belediyesi kırsal 22 mahallede ve ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

İlçede birçok mahallede cadde ve sokaklarda bozulan yollara mucur sererek yol iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam eden Belediye ekipleri, 56 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmasına başladı.

Kırsal Tarlacık, Kemerli ve Yeşilköy Mahallelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmasını inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, 22 kırsal mahallede ve ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda toplam 56 bin metrekare kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmasına başladıklarını söyledi.

Kalkan, "Yapılan çalışma ile mahallelerimiz modern bir görünüme kavuşacak. Amacımız mahallelerimizi yazın toz ve topraktan, kışın ise çamurdan etkilenmesini önlemek. Bunun için çalışmalarımızı başlattık ve büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Kaymakamlık ve Belediye olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız