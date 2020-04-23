MAZHAR VE FUAT'TAN GÜLHANE PARKI'NDA 23 NİSAN KONSERİ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle İstanbul Valiliği tarafından Gülhane Parkı'nda konser düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle İstanbul Valiliği tarafından Gülhane Parkı'nda konser düzenlendi. Konserde Mazhar Alanson ve Fuat Güner izleyicilerle buluştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan sokağa çıkma yasağının ardından bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı evlerde kutlandı. Evde kalan küçüklere moral olması için MFÖ grubundan Mazhar Alanson ve Fuat Güner ikilisi İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonla Gülhane Parkı'nda konser verdi. Konser canlı olarak Vali Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında yayınlandı. MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğü için konsere katılamadığı belirtildi.

"23 NİSAN COŞKUSUNU BU KONSERLE EVLERİMİZE TAŞIDIĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM"

Konser sonrası konuşan Vali Ali Yerlikaya, "Gazi Meclisimiz 100 yaşında. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, ilk meclisimizden bugüne kadar hak vaki olan bütün vekillerimizin hepsini rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Pencerelerden İstanbul'a bakıyoruz. İstanbul bize, biz İstanbul'a hasret kaldık. Yollarımız bomboş, deniz bomboş. Bu sevinci evlerimizde hanelerimizde yaşıyoruz ama, Gülhane'de rengarenk laleleri ile rengarenk sevinci evlere taşımak istedik. Mazhar ve Fuat beye rica ettik. Özkan beye de Allah'tan şifalar diliyorum. Bence çok özel bir konser oldu. 23 Nisan neşesini, coşkusunu bu konserle evlerimize taşıdığımızı ümit ediyorum. Buradan bütün hemşerilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.

Kaynak: DHA