Mazhar Alanson'dan "Yoğun Bakıma Kaldırıldı" İddialarına Videolu Cevap!

Sosyal medyada bugün usta sanatçı Mazhar Alanson'un hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından Alanson'dan cevap geldi.

"EVDE OTURUYORUM"

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından usta sanatçı, sosyal medya hesabından "Allah'a şükür hiç bir şeyim yok, evde oturuyorum" yanıtını vererek kahkaha attı.

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Mahmut Mazhar Alanson, ya da bilinen adıyla Mazhar Alanson (d. 13 Şubat 1950, Ankara), Türk şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu. Mazhar-Fuat-Özkan grubunun vokalisti olarak tanınır.

Solo Kariyeri

1995'te Mazeretim Var Asabiyim ben albümünden sonra MFÖ müzikal çalışmalarına ara verince, Mazhar Alanson solo kariyerine başladı. 1998'de oynadığı "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminin film müziklerini yaptı. Sami Özer, Cem Yılmaz gibi sanatçıların eşlik ettiği albümde "Bu Ne Biçim Hikaye Böyle" ve "Bir Zamanlar Fırtınalar Estitirdim" şarkılarıyla dikkat çekti. 2001'de Komiser Şekspir filminin soundtrack'inde "Bir Sonsuz Yağmur Yağsa" şarkısıyla katıldı.

2000'de ikinci solo albümü Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar albümü çıktı. Albüme grup arkadaşları Fuat Güner ve Özkan Uğur'un dışında yine Sami Özer ve Cem Yılmaz gibi sanatçılar eşlik etti. Daha önce Tarkan'a verdiği "Yandım", "Ah Bu Ben" ve "Jazz (New York Sokakları 5)" şarkılarına klip çekti. 2009'da Nil Karaibrahimgil'in "İlla" şarkısına vokaliyle eşlik etti.

Sinema Kariyeri

1988'de ilk filmi Arkadaşım Şeytan'da başrol oynadı. Atıf Yılmaz'ın fantastik filminde Alanson'un oynadığı Fatih karakteri müzisyenlikte başarılı olamamış, ünlü olmak için ruhunu şeytana satan biridir. Ali Poyrazoğlu ve Yaprak Özdemiroğlu ile başrolü paylaştığı bu film, başarılı olmuş ve Alanson'un sinema kariyerini açmıştır. Filme ayrıca "Doldum Doldum" ve "Hep Böyle Sev" gibi daha önce yayınlanmamış şarkıları grubuyla bestelemiştir.On sene sonra yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminde Mazhar Alanson, başrolü Cem Yılmaz ve Ceyda Düvenci'yle paylaşmış, filmin müziklerini de yapmıştır. Bu film, Türk sinemasında seyirci rekoru kırmıştır. Film, Türk sinemasının en başarılı eserlerinden biri olarak gösterilmektedir.2006'da yine Cem Yılmaz'la, bu sefer onun babası rolünde Hokkabaz filminde oynadı ve film yine seyirci rekorları kırdı. 2009'da da Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği Sulhi Dölek'in yazdığı Kirpi filminde Güven Kıraç ile oynadı.

Eurovision Şarkı Yarışması ve MFÖ

MFÖ olarak Türkiye'yi yurtdışında iki kere temsil etmişlerdir. Türkiye'yi Erovizyon şarkı yarışmasında ilk temsil ettiği 1985 senesinde sunucunun Mazhar Fuat Özkan ismini okuyamadığından gruba kısaca "MFÖ" olarak hitap etmesiyle 1985'ten sonra grup MFÖ adıyla da tanınmaya başlamıştır.İsveç'in Göteborg şehrinde Didai Didai Dai adlı parçayı seslendiren grup, bu yarışmada 14. olmuş, 1988'de İrlanda'nın Dublin şehrinde yapılan yarışma da ise 15. olmayı başarmıştır. Turgut Özal, o dönemde bunu şu sözlerle medyaya duyurmuştur: "Artık Erovizyon şarkı yarışmasının taraflı olduğunu öğrenmiş olduk".

İnanışları

Mazhar Alanson şarkı sözlerine de yansıttığı gibi değişik inanç sistemlerine ilgisiyle de bilinmektedir. Bunlardan biri Budizm'dir. Cem Yılmaz ile yaptığı bir Hindistan gezisi ve Fuat Güner ile yaptığı Çin gezisinden sonra Budizmi araştırmaya başladı. Solo albümünde yer alan "Hindistan" şarkısı ile de görüşlerini aktarmaktadır.

Asıl merakı tasavvuf olarak Mazhar Alanson kendisini "tasavvuf hayranı" olarak tanımlamıştır.1994'te ilk kez umreye giden Alanson, şu ana kadar 5 kez umreye gitmiştir ve bundan manevi lezzet aldığını belirtmiştir. "Yandım" şarkısını da Mekke'de yazdığını açıklamıştır.Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun ise Mazhar Alanson'u bazen başka yönlerini kapamak için maneviyatını kullanması ile eleştirmiştir ve ikili arasında bir polemik çıkmıştır.

Özel Hayatı

İlk eşi Hale Alanson'la 1970'de devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra 1972'de evlendi.[9] Türküz Türkü Çağırırız albümünde 2 şarkının vokallerinde yer aldı. Çiftin ilk çocuğu Eda Alanson oldu. Eda Alanson Radikal2'de gazetecilik ve metin yazarlığı yapmaktadır. İkinci çocukları ise Hilmi Alanson oldu.

Mazhar Alanson daha önceden tanıştığı Biricik Suden ile 2002'de çıkan solo albümü zamanında arkadaşlıklarını ilerlettiler. Aynı yıl Mazhar ve Hale Alanson çifti ayrıldı. Bir sene sonra da Mazhar Alanson ve Biricik Suden evlendi.