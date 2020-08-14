Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
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Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu

İzmir'de yolda yürürken sağ bacağı kırık mazgal kapağının içine giren talihsiz kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çevredekiler tarafından acı çığlıkları duyulan kadının bacağında kırık tespit edildi.

14.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:26

İzmir'in Balçova ilçesinde Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan Arslan'ın sağ bacağının kırıldığı tespit edildi.

SAĞ BACAĞI KIRILDI

Balçova ilçesinde 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda, aracından indikten sonra yürümek için adım atan Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Arslan'ın dizine kadar mangalın içine giren bacağı, sıkıştı. Arslan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Ceyda Arslan'ın bacağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan'ın bacağının kırıldığı belirlendi. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

BELEDİYENİN İHMALİ Mİ VAR?

Avukat Anıl Ersoy, konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna dikkat çekerek, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamında su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapıyı, kent ve vatandaş için çevre ve çevre sağlığını koruyucu şekilde tümüyle yerine getirmeli. Bu hükme aykırılık olması halinde belediye aleyhine hem yetkililer adına idari yaptırım, hem de vatandaş için gördüğü zararın tazmin edilmesi doğar" dedi.

Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
YANDASHABER.COM: devlet bize bakmıyırbelediye karalama kampanyası tüm hızıyla sürüyor.
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SSR: arkadaşlar bu tip olaylar her partili belediyede oluyor. birbirinizi eleştirmeden herkes halk için çalışsın.
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DAVACI: BEN OLSAM BELEDİYEYE DAVA AÇARDIM, İHMAL VAR SONUÇTA
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