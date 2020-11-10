Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları ve Maymunlar Cehennemi: Savaş özeti!
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Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları ve Maymunlar Cehennemi: Savaş özeti!

10.11.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.11.2020 09:18
Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları ve Maymunlar Cehennemi: Savaş özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu, özeti ve Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Maymunlar Cehennemi: Savaş filmini izleyecek olanların merak ettiği Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir, Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kimler ve Maymunlar Cehennemi: Savaş özeti gibi konuları inceliyoruz.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Maymunların lideri olan Sezar insanlarla savaşmak yerine barış sağlamaya çalışmıştır. Ancak insanların amacı onları tamamen yok etmektir. Bu nedenle Sezar ve beraberindekiler insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Fakat Sezar'ın ordusu da insan ordusu da büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebirde yüzleşmek için yola koyulur. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Andy Serkis, Amiah Miller, Judy Greer, Woody Harrelson, Steve Zahn

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017

Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma

Senaryo: Mark Bomback, Pierre Boulle

Yapım Ülkesi: ABD

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