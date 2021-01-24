Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (2)
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Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (2)

24.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:54
Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (2)

BABA EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI Şehit Piyade Er Selim Gedik'in, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan baba evinde anne Ülviye Gedik ve ağabeyi Cengiz Gedik'e acı haberin verilmesinin ardından binaya Türk Bayrağı asıldı.

BABA EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI 

Şehit Piyade Er Selim Gedik'in, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan baba evinde anne Ülviye Gedik ve ağabeyi Cengiz Gedik'e acı haberin verilmesinin ardından binaya Türk Bayrağı asıldı. 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Selim Gedik'in şehit olması üzüntü yarattı. Selim Gedik'in şehit olduğunu öğrenen vatandaşlar, aileyi ziyaret etti. 

Ailenin komşusu Emin Hıraç, "Milletimizin başı sağ olsun. Selim kardeşimiz kapı komşumuzdur, şehit olmuştur. Ailesine sabırlar diliyoruz, iyi bir arkadaşımızdı, mekanı cennet olsun inşallah." dedi. 

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Osman Usta, "Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Kardeşimiz elimizde büyüdü, komşumuzun oğlu iyi bir kardeşimizdi. Allah'tan ailesine sabır dileyelim, kendisine de dua edelim. Acımız büyük, vatan, millet sağ olsun." diye konuştu. 

Selim Gedik'in cenazesinin yarın evlerinin karşısında bulunan Karapürçek Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.  


Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (2)
Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (2)
Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (2)
Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (2)
Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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