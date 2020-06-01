Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen anıldı
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Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen anıldı

Siirt'te, Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen, saldırının 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen anıldı
01.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:50

Siirt'te, Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen, saldırının 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti Siirt Şubesi öncülüğünde toplanan bir grup vatandaş, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Bilgen'i Şeyh Musa Mezarlığında mezarı başında andı.

İbrahim Bilgen'in oğlu Yusuf Bilgen, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için ve oradaki insanlara yardım götüren Mavi Marmara gemisinde şehit edilen babasının bıraktığı mirası yaşatacaklarını belirtti.

Siirt İHH gönüllüsü Servet Kılıç da şehadetinin 10. yılında Bilgen'i unutmadıklarını söyledi.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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