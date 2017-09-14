Mavi Balina' Oyununun Öldürdüğü Furkan'ın Babası Konuştu

Almanya'da 'Mavi Balina' adlı bilgisayar oyununu oynadıktan sonra hayatını kaybettiği ileri sürülen gurbetçi Furkan Şen, Sandıklı'da toprağa verildi.



Almanya'nın Rastatt şehrinde gurbetçi bir ailenin oğulları Furkan Şen'in, 'Mavi Balina' adlı oyunu oynadıktan sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü. İntihara sebep olduğu iddia edilen 'Mavi Balina' adlı bilgisayar oyununu oynayan çocukların virüs yoluyla bilgilerine ulaşılarak şantaj yapıldığı iddia edilirken, bu yolla yaklaşık 30 çocuğun intiharına sebep olunduğu ileri sürüldü. İntiharlar sonrasında hakkında soruşturma açılan 'Mavi Balina' adlı bilgisayar oyununun, Almanya'da oynandığı tahmin ediliyor.



"ÇOCUĞUM İNTİHAR ETMEMİŞ"



Hayatını kaybeden Furkan Şen'in cenazesi bugün memleketi Sandıklı'nın Karadirek köyünde toprağa verildi. Cenaze toprağa verildikten sonra gazetecilere açıklama yapan baba Mikail Şen' "Oğlum ile kahvaltı yaptık, araba tamir ettik. Benle arkadaş gibiydi, şakalaştık. Annesi ile beraberdik. Ablası bizi çağırdı. Baktık polis çağırdık. Polis 'bu çocuk intihar etmemiş' dedi. Çocuğuma yanlış haberler yüzünden otopsi yapıldı. Aile olarak bunlardan rahatsızız" diye konuştu.



(Ali Bayar / İHA)