Matrix 4 ve John Wick 4 filmleri 2021'de aynı gün gösterime girecek

12.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:01

Aksiyon filmi hayranlarının ve bilim kurgu severlerin yakından takip ettiği ve merakla beklediği iki film olan John Wick 4 ve Matrix 4'ün gösterim tarihleri aynı gün olarak açıklandı.



Her iki film de 21 Mayıs 2021'de izleyici ile buluşacak ve her iki filmin de başrol oyuncusu Hollywood'un sevilen aktörü Keanu Reeves olacak. Euronews.com'da Görüntüle