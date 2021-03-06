Masumlar Apartmanı'nın 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye, tartıştığı İnci'ye tokat atıyor
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Masumlar Apartmanı'nın 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye, tartıştığı İnci'ye tokat atıyor

06.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:51

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir türlü İnci ile yıldızı tutmayan Safiye, öfke patlaması yaşıyor. Sinirlerine hakim olamayan Safiye, İnci'ye tokat atıyor.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Masumlar Apartmanı 25. yeni bölümüyle 9 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek.

HANVE İNCİ YÜZLEŞİYOR

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Esat'ın çay içme teklifini kabul eden Gülben'in hayali gerçekleşirken Han'ı çöp toplarken yakalayan İnci, gözyaşları içinde uzaklaşıyor.

Masumlar Apartmanı'nın 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye, tartıştığı İnci'ye tokat atıyor

İnci'nin yanında koşarak ayrılmasıyla yıkılan Han ise her şey yıkıp döküyor. Safiye ise dışarı çıkıp gezdiği çocukluk aşkı Naci ile tartışıyor.

Masumlar Apartmanı'nın 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye, tartıştığı İnci'ye tokat atıyor

SAFİYE, İNCİ'YE TOKAT ATIYOR

İnci'nin kendilerini bir doktora götürmek istediğini öğrenen Safiye ise öfkeden ne yapacağını bilemez hale geliyor. Sinirlerine hakim olmayan Safiye, tartıştığı İnci'ye herkesin içinde tokat atıyor. Han ise ablasına "Bu burada bitmedi seninle görüşeceğiz" diyerek resti çekiyor.

Masumlar Apartmanı'nın 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye, tartıştığı İnci'ye tokat atıyor
Masumlar Apartmanı'nın 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye, tartıştığı İnci'ye tokat atıyor
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