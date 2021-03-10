Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Safiye ve İnci arasında ipler koptu
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Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Safiye ve İnci arasında ipler koptu

10.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:50

Dün akşam ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın son sahnesinde Safiye, kendisini psikiyatra göndereceğini düşündüğü İnci'ye tokat attı. Ağlayarak evden çıkmak için kapıyı açan İnci, karşısında duran kardeşinden babasının öldüğünü duyunca yıkıldı. Haluk karakterini oynayan Mert Asutay ise diziye veda etti.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 25. bölümüyle ekrana geldi. Çarpıcı olayların yaşandığı dizide İnci ve Safiye arasında ipler koptu.

İNCİ, HAN'I PSİKİYATRA GÖTÜRMEK İSTEDİ

Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ı çöplükte yakalayan İnci tüm gerçekleri öğrendi. Han, neden çöp topladığı ve geçmişteki sırlarını açıkladı. Han'ın hiç bilmediği bu gizemli yönünü öğrenen İnci büyük bir yıkım yaşadı. İnci kendini toparladıktan sonra ise Han'ı tedavi ettirmek için bir psikiyatra götürmeye ikna etti.

SAFİYE, İNCİ'YE TOKAT ATTI

Ancak o anlarda İnci ve Han'ın konuşmasını duyan Safiye ise, kardeşinin çöp toplama huyunu bilmediği için İnci'nin kendisini psikiyatra götüreceğini sandı. Çılgına dönen Safiye İnci'ye tokat attı.

Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Safiye ve İnci arasında ipler koptu

ÜNLÜ OYUNCU DİZİYE VEDA ETTİ

Gözyaşları içinde evden çıkmak isteyen İnci, karşısında dedesi ve kardeşini gördü. Kardeşi Ege'nin ağlayarak kendisine sarılmasıyla büyük bir şok yaşayan İnci, alkol bağımlısı babasının öldüğünü anladı. Dizide 'Haluk' karakterini canlandıran Mert Asutay'da dün akşam yayınlanan bölümle diziye veda etti.

Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Safiye ve İnci arasında ipler koptu

İNCİ, SAFİYE'YE ÖFKE KUSTU

Bu arasa Safiye, babasının ölüm haberini alınca kardeşine sarılıp ağlamaya başlayan İnci'ye bağırmaya devam etti. İnci ise ayakkabısını da giyerek tekrar evin içine geldi ve Safiye'nin karşısına çıktı. Safiye'ye "Yeter artık sus" diye bağırmaya başlayan İnci adeta kendinden geçti. Safiye ise İnci'nin hareketleri karşısında adeta dondu kaldı.

Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Safiye ve İnci arasında ipler koptu
Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Safiye ve İnci arasında ipler koptu
Haber Yorumları (6)
USTA BUDAYICI: GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU NUN YAZDIĞI, MAS UMLAR APARTMANI, KIRMIZI ODA, DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV DİZİLERİNDE DİKKATLİ BAK IN, BİR TANE İYİ KARAKTERLİ ERKEK PROFİLİ YOK. ERKEKLER İÇİN HEPİNİZ AYNISINIZ DEMEK TELER. BİZ KÖTÜ YAŞAYAN KADIN GÖRSEK BÜ TÜN KADINLAR AYNIMIDIR. BURAM, BURAM FE MİNİSTLİK SERGİLENEN, KESİNLİKLE, ERKEK DÜŞMANI DİZİLER. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU BÜTÜN TÜRKİYE Yİ, KENDİSİNİN MUAYENEHA NESİ, İÇERİSİNDEKİ BİZLERİ DE HASTASI ZAN NETMEKTEDİR. TÜRK MİLLETİ HASTA DEĞİLDİR.
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HAYATULLAH EL ABABESKİYEVALAYEVAAA: sen önce doğru düzgün yazmayı öğren ondan sonra aklını da kendine sakla takoz beyinli, adı üstünde dizi, , , sen anlaman kıt olduğundan beynin de kıt, ,
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ZANGOÇ: Bol bol anirti var son derece rahatsiz edici ve iğrenç bir dizi.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:22:16. #1.14#
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