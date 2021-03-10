Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Safiye ve İnci arasında ipler koptu

Dün akşam ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın son sahnesinde Safiye, kendisini psikiyatra göndereceğini düşündüğü İnci'ye tokat attı. Ağlayarak evden çıkmak için kapıyı açan İnci, karşısında duran kardeşinden babasının öldüğünü duyunca yıkıldı. Haluk karakterini oynayan Mert Asutay ise diziye veda etti.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 25. bölümüyle ekrana geldi. Çarpıcı olayların yaşandığı dizide İnci ve Safiye arasında ipler koptu.

İNCİ, HAN'I PSİKİYATRA GÖTÜRMEK İSTEDİ

Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ı çöplükte yakalayan İnci tüm gerçekleri öğrendi. Han, neden çöp topladığı ve geçmişteki sırlarını açıkladı. Han'ın hiç bilmediği bu gizemli yönünü öğrenen İnci büyük bir yıkım yaşadı. İnci kendini toparladıktan sonra ise Han'ı tedavi ettirmek için bir psikiyatra götürmeye ikna etti.

SAFİYE, İNCİ'YE TOKAT ATTI

Ancak o anlarda İnci ve Han'ın konuşmasını duyan Safiye ise, kardeşinin çöp toplama huyunu bilmediği için İnci'nin kendisini psikiyatra götüreceğini sandı. Çılgına dönen Safiye İnci'ye tokat attı.

ÜNLÜ OYUNCU DİZİYE VEDA ETTİ

Gözyaşları içinde evden çıkmak isteyen İnci, karşısında dedesi ve kardeşini gördü. Kardeşi Ege'nin ağlayarak kendisine sarılmasıyla büyük bir şok yaşayan İnci, alkol bağımlısı babasının öldüğünü anladı. Dizide 'Haluk' karakterini canlandıran Mert Asutay'da dün akşam yayınlanan bölümle diziye veda etti.

İNCİ, SAFİYE'YE ÖFKE KUSTU

Bu arasa Safiye, babasının ölüm haberini alınca kardeşine sarılıp ağlamaya başlayan İnci'ye bağırmaya devam etti. İnci ise ayakkabısını da giyerek tekrar evin içine geldi ve Safiye'nin karşısına çıktı. Safiye'ye "Yeter artık sus" diye bağırmaya başlayan İnci adeta kendinden geçti. Safiye ise İnci'nin hareketleri karşısında adeta dondu kaldı.