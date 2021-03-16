Masumlar Apartmanı İnci'nin babası neden öldü?
16.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:02
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın fragmanını izleyenle mezarlık sahnesi ile şaşkınlık yaşadı ve Masumlar Apartmanı İnci'nin babası neden öldü, sorusunun yanıtını araştırdı. Masumlar Apartmanı İnci'nin babası neden öldü
Masumlar Apartmanı fragmanı ile izleyicilerde merak uyandırdı. Mezarlık sahnesinde İnci'nin görüntüleri sonrası Masumlar Apartmanı İnci'nin babası neden öldü, merak edildi.
MASUMLAR APARTMANI İNCİ'NİN BABASI NEDEN ÖLDÜ?
Masumlar Apartmanı'nda İncin'nin babası Haluk rahatsızlığı nedeniyle ölüyor. Son bölümde yaşanan ölüm yeni bölüm fragmanında da mezarlık sahnesi ile devam ediyor ve dramatik anlar yaşanıyor.