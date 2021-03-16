Masumlar Apartmanı İnci'nin babası neden öldü?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın fragmanını izleyenle mezarlık sahnesi ile şaşkınlık yaşadı ve Masumlar Apartmanı İnci'nin babası neden öldü, sorusunun yanıtını araştırdı. Masumlar Apartmanı İnci'nin babası neden öldü