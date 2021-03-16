Masumlar Apartmanı İnci'nin babası Haluk kimdir?
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Masumlar Apartmanı İnci'nin babası Haluk kimdir?

16.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:06
Masumlar Apartmanı İnci'nin babası Haluk kimdir?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın fragmanını izleyenle mezarlık sahnesi ile şaşkınlık yaşadı ve Masumlar Apartmanı İnci'nin babası Haluk kimdir, sorusunun yanıtını araştırdı. Masumlar Apartmanı İnci'nin babası Haluk kimdir?

Masumlar Apartmanı fragmanı ile izleyicilerde merak uyandırdı. Mezarlık sahnesinde İnci'nin görüntüleri sonrası Masumlar Apartmanı İnci'nin babası Haluk kimdir, merak edildi.

MASUMLAR APARTMANI İNCİ'NİN BABASI HALUK KİMDİR?

1978'de çocuk tiyatrosuyla başladığı profesyonel tiyatro yaşamına, 1995'ten 2015'e kadar Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda devam etmiştir. 2016'dan beri, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaktadır. Birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununda rol aldı, dizi, film ve dijital oyunlarda seslendirme çalışmalarında bulundu. Üstün Asutay'ın oğludur. Mert Asutay Masumlar Apartmanı dizisinde haluk karakterini canlandırdı.

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