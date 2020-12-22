Masumlar Apartmanı Gülru kimdir? Masumlar Apartmanı Naci'nin karısı kim? Masumlar Apartmanı'na kim katılacak?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı isimlerin rol aldığı diziye yeni bir isim katılacak. Masumlar Apartmanı Gülru kimdir? Masumlar Apartmanı Naci'nin karısı kim? Masumlar Apartmanı'na kim katılacak?

İlk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı Naci'nin karısı kim? Masumlar Apartmanı'na kim katılacak? Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı isimlerin rol aldığı diziye yeni bir isim katılacak. Masumlar Apartmanı Gülru kimdir? Masumlar ApartmanıNaci'nin karısı kim? Masumlar Apartmanı'na kim katılacak?

MASUMLAR APARATMANINDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Naci'nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir.Bu, Naci'ye daha da bilenmesini sağlar. Esat'tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.

İnci, Memduh'un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci'nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.

Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye'yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye'ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.

MASUMLAR APARTMANI GÜLRU KİM? NACİ'NİN ESKİ EŞİ KİM?

Naci karakterinin eşi olarak diziye girecek olan isim Pervin Bağdat olacak. Her Salı saat 20.00'da TRT ekranlarında yayınlanan yeni bölümde yeni karakteri ekranlarda göreceğiz.

PERVİN BAĞDAT KİMDİR?

Pervin Bağdat 12 Eylül 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Ağlatan Dans dizisinde Hülya karakteriyle dikkat çeken Pervin Bağdat Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra seyirci karşısına ilk olarak Bizim Evin Halleri dizisinde rol alarak çıktı.

Pervin Bağdat yaşı: 39

Pervin Bağdat doğum tarihi: 12 Eylül 1981

Pervin Bağdat burcu: Başak

Pervin Bağdat boyu: 1.69

PERVİN BAĞDAT FİLMLERİ; DİZİLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

Pervin Bağdat Kürklü Venüs adlı tiyatro oyununda Ersin Umut Güler ile sergilediği başarılı performansıyla 2018 İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde "İsmet Küntay Özel Tiyatro Ödülü" almıştır.

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